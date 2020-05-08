【負利率時代？】美2年期債息新低　期貨市場估明年初

美國恐快將踏入「負利率」時代！最能反映市場對美國聯儲局利率去向的2年期國債孳息率周四(7日)曾低見0.125厘，創下歷史新低，與目前聯邦基金利率0至0.25厘區間走勢脗合。早前有分析指，一旦2年期債息「見負」，恐觸發股市大幅拋售，投資者切勿輕視。

事實上，財經媒體彭博報道，期貨市場已作出美國「負利率」的預期，時間就在2020年初。事緣明年1月到期的聯邦基金利率期貨合約周四觸及高位100.025，意味市場揣測政策利率在明年1月將見「負0.025厘」。合約的數值可簡單理解為以「100」作單位，高於100的剩餘數值代表市場的「負利率」預期。

對於期貨市場繼油價後再次「見負」，道明證券認為，市場可能正在轉倉或者上演好淡逼倉行情，類似近期石油期貨。該行認為從基本面上說不通，因聯儲局一再表示不希望利率降為負值。

摩根大通也同意，在美國財政部本周早前宣布國庫券發行規模將大幅增加後，投資者可能在為孳息率上升而轉倉。

回看聯儲局主席鮑威爾3月時就反對負利率，但之後有官員發表「鴿派」言論，再次引發了市場對美國負利率的揣測。明尼阿波利斯聯儲銀行行長Neel Kashkari等官員對疫情之後美國經濟的復甦聽起來有些謹慎，使2年期美債息周四跌至紀錄低位。