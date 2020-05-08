內地首季經常帳逆差297億美元
2020年05月08日 16:48
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內地外匯局公布，第一季經常帳(可簡單理解為資金流入與流出的淨額)逆差2,076億元人民幣(下同)。
其中，貨物貿易順差1,845億元，服務貿易逆差3,281億元，初次收入逆差681億元，二次收入順差41億元；資本和金融帳戶(含當季淨誤差與遺漏)順差2,076億元，其中直接投資順差1,043億元，儲備資產減少1,754億元。
按美元計值，第一季經常帳戶逆差297億美元，其中，貨物貿易順差264億美元，服務貿易逆差470億美元，初次收入逆差98億美元，二次收入順差6億美元；資本和金融帳戶(含當季淨誤差與遺漏)順差297億美元，其中直接投資順差149億美元，儲備資產減少251億美元。
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