【油價見負】部分內銀暫停天然氣開倉交易

內地傳媒報道，有帳戶天然氣業務的工行、民生等銀行已在「原油寶」出事之後，暫停帳戶天然氣的開倉交易。不過，持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品份額調整仍可進行，業內人士提醒，這部分投資者現在也要特別注意相關風險。

在油價史上首次「見負數」後，摩根士丹利油氣策略師Martijn Rats於4月下旬表示，隨着7月天然氣價格跌至紀錄低位，估計今年夏天歐洲的天然氣價格可能亦會出現負數。

由於新冠肺炎疫情擴散導致的各國封鎖措施，使天然氣用量出現前所未有的下降。Rats稱，除非天然氣生產商減少供應，否則價格可能會下降，因為需求已經下降並且庫存比平時更多。

此外，Rats指不應排除天然氣價格短時間內出現負數的可能，因地方性圍繞存儲、物流和管道面臨的樽頸位，將造成某個地區出現嚴重的失衡，導致價格異常波動。

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