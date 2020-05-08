【零售浩劫】太古廣場、太古城中心、東薈城銷售額銳減

該公司發言人指出，香港零售市道於2020年首季繼續下滑。2019冠狀病毒病疫情對各行各業帶來廣泛影響，訪港旅客大幅減少，消費意欲疲弱。儘管太古地產旗下商場受到疫情衝擊，該公司主動採取措施為租戶提供支援。旗下商場租用率高企，正正反映有關措施行之有效。

太古地產是首批自2019年夏季以來，向租戶提供租金支援措施的發展商之一，並已將有關措施延續至2020年，並繼續因應個別租戶情況提供適切支援，以幫助他們維持業務營運，共渡難關，直至市況回穩。

寫字樓市場方面，該公司指出，香港辦公樓市場整體需求持續疲弱，令租金受壓，乃受到中美貿易戰、2019冠狀病毒病疫情及社會事件帶來的多重影響。儘管面對重重挑戰，太古坊租用率維持高企，租金調幅正面。今夏證券及期貨事務監察委員會（證監會）將由中環遷至太古坊，成為港島東中心的主要租戶，租用九層共195,000方呎辦公樓樓面。

此外，領先的保險經紀公司英國怡安保險公司，將於今年稍後由銅鑼灣遷至太古坊，租用港島東中心兩層辦公樓。英國怡安保險公司進駐後，保險行業在太古坊共佔逾720,000方呎辦公樓樓面。

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