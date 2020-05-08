再現人事變動！港交所公開招股審查聯席主管史琳請辭

值得留意的是，港交所上周三(4月29日)才發公告，任命原上市發行人監管高級副總裁劉穎為董事總經理兼任首次公開招股審查聯席主管，使港交所上市審查組重回「雙主管」制，但僅維持約一星期又再出現變化。

被廉署起訴涉在新股上市過程中受賄的楊金隆，去年離任首次公開招股審查組聯席主管後，該職位一直懸空，並由史琳獨挑大樑，領導該組。

事實上，市場盛傳史琳由行政總裁李小加親自錄用，向來被視為李小加愛將。翻查資料，史琳自2013年8月加入港交所，2017年初出任首次公開招股審查組聯席主管。在加入港交所前，曾任美銀美林投資銀行法律部高級副總裁兼大中華區總法律顧問，亦是企業法律顧問協會(ACC)香港分會董事會成員。

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