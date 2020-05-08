【中環剝花生】樓市反彈「虛」定「實」？

中美貿易戰、社會動盪以及新冠肺炎疫情持續多重打撃下，樓價出現近年少見的下跌，不過，近日眼見二手屋苑打破零成交，發展商亦積極推盤，唔通樓市最壞時機已過？另外，租金每況愈下，係咪仲有排跌？

過往樓價高企下，部分資金轉投車位、銀座式商廈等另類市場！惟樓價回落下，此類物業屢見割價放盤及交投，持貨業主點搞好？

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