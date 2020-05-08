債務危機！傳內企北大方正淨資產近負96億人幣

財經媒體彭博報道，備受投資者矚目的北大方正集團4月30日召開了重整第一次債權人會議，會上公布了該集團自結的資產負債情況。據消息人士透露，這家中國頂尖大學旗下的企業集團現在的淨資產為近-96億元人民幣(下同)。

消息人士引述會議上公佈的信息稱，北大方正集團自結資產約820億元，負債約915億元；重整管理人特別強調，重整工作以債權人利益最大化為首要目標，要保障方正集團整體重整的價值。

北京高熵資產管理創辦合夥人李根接受彭博採訪時表示，方正集團核心資產基本已經被抵質押，如果子公司分割重整可能對集團債券持有人更不利。「關鍵要看具體重整細節，對集團債券持有人的保障程度，如果能提高回收率，債券持有人是完全有接受可能的。」

北大方正集團去年下半年開始逐漸陷入財務困境，去年底未能如期兌付20億元超短融券。今年2月19日北京第一中級人民法院裁定受理北大方正集團的重整，公司正式進入破產重整程序。法院指定的管理人由中國央行牽頭，規格之高在中國非金融企業的破產案例中十分罕見，凸顯了合併資產規模逾3千億元的北大方正集團債務危機受到高層關注。

消息人士此前表示，此次債權人會議上披露，北大方正集團已確認債權金額合計1,126.76億元，其中普通債權人的已確認債權額為1,027.6億元。

集團此前還公告稱，為推進重整工作，公司管理人擬公開招募戰略投資者。戰略投資者招募條件包括，原則上最近一年經審計資產總額不低於500億元，或淨資產不低於200億元；報名截止時間為2020年5月6日，管理人有權視情況延長期限。

李根還指出，方正集團整體重整意味着引進的戰投不僅要有資金實力，還要有各方的協調能力，需要實力強大的公司才能勝任。「方正集團一方面資產質量差，大部分資產已經抵質押，另一方面涉及利益關係複雜，沒有一個強有力的重組方牽頭，很難有實質性突破。」

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