QFII額度撤限 溫天納料更多中概股回歸A股
2020年05月08日 17:38
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內地取消境外機構投資者額度限制。資深投資銀行家溫天納指，人行是次放寬境外機構投資者的額度限制，包括落實取消合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)在境內證券投資額度管理要求，中長線將利好A股及內地券商，但A股能否炒上仍要視乎內地經濟表現。然而，此政策有助A股市場國際化，繼而吸引更多中概股回流A股上市，體現更高價值。
中國人民銀行、國家外匯管理局日前發布，有關境外機構投資者於境內證券期貨投資資金管理規定，明確並簡化境外機構投資者境相關資管要求，包括落實取消QFII及RQFII在境內證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入及兌換實行登記管理等。
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