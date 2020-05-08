年內回報達52%基金經理：5月應買股迎接兩會

財經媒體彭博報道，旗下股票基金今年已上漲52%的中國資產管理公司表示，5月不應該回避股市。

北京中港融鑫資產管理總經理王榮欣認為，購買窗口已到來。全國兩會將於兩周後召開，他認為可能出台的政策，應會促進防疫封鎖措施結束後中國經濟的復甦。

更多政策支持即將到來的一個信號是，官方媒體《中國證券報》周五(8日)發表頭版評論文章稱，中國央行本月可能會進一步定向降準，並下調中期借貸便利(MLF)或逆回購操作利率。

去年8月成立的中港銀潤私募證券投資基金今年以來受益於對5G、電動汽車，以及藥品的押注取得回報。該基金平均約有75%的資產配置於股票，但王榮欣表示，本月可能會突破90%。

他表示，從基礎設施到數碼經濟等領域，他觀察中較為確定的股票有數十隻。他表示，市場估值已接近底部，因此他正在逐漸加倉。如果市場下跌5%或更多，他就會果斷買入股票。

在全球大型市場中，今年只有中國股票市場沒有跌入熊市，而在五一長假歸來後，中國股市亦表現良好。投資者沒有理會美中緊張局勢升級，而是在重點關注政府本月出台更多刺激措施的前景，這些措施可能會提振中國的金融市場。

王榮欣的一個主要目標是基礎設施，這長期以來一直是中國刺激支出的落腳點。房產信託基金(REIT)試點已於上周宣布，意在幫助基礎設施項目籌措資金。他說，在政府看來，「仍有很大的財政政策餘地」可以投向基礎設施。

王榮欣表示，中港融鑫旗下基金受益於投資者對中國5G無線網絡推出和在疫情後深化醫療改革的樂觀情緒。由於人們大規模轉向在家辦公以及電商活動的激增，數據中心也是他所青睞的一個領域。中港融鑫管理着大約10億元人民幣資產。

他確實認為投資者應保持謹慎。他說，隨着中國經濟繼續重新開放，我們需要密切關注是否還會再發生一波疫情。他表示，如果新增病例上升，企業利潤進入第3季後可能會繼續受壓。如果這些股票下跌10%，他也會減倉。

經濟疑慮依然存在，4月早期數據顯示，中國經濟的反彈失去部分動力，當月出口增長的勢頭短期內預計不會持續。他說，中美之間再起爭端也值得關注，但最近幾周僅限於口水戰，因此對股市的影響會有所下降。

王榮欣還表示，市場預計摩擦短時間內不會結束，兩國關係甚至可能會進一步惡化；對於中國投資者而言，政府促進經濟增長的決心會勝過對中美關係的擔憂。