內房五一長假期熱賣　相關股份具追落後潛力

內地五一假期樓市轉趨熾熱，據內媒引用研究機構數據顯示，18個重點城市二手房日均成交量按年平均增長六成。不過，券商摩根大通發表研究報告指出，內房行業仍是年內中資股表現第2差的板塊。

數據指出，5月1至5日，18個重點城市之中，有14個錄得二手房日均成交量增長，當中以北京增幅達一倍領先，只有杭州一個城市按年持平；另外，3個錄得按年下降的城市之中，以武漢跌幅13%最為明顯。

中原地產首席分析師張大偉表示，今年由於疫情，大部分人未選擇遠遊，之前積壓的購買力在五一假期得到釋放，令成交量上升。

另外，中金發表報告指出，該公司監測的60個城市中有29個城市披露五一假期成交數據，新樓宇成交面積按年平均增長10%，扭轉2、3、4月分別按年下跌77%、34%、17%的趨勢。

摩通發表的報告則指出，五一假期內地的上市發展商樓盤銷售平均按年增長四至五成，主要由於新盤推出較多推動銷售。隨着新冠肺炎疫情逐步穩定，相信樓盤成交漸增。

該行又稱，強勁的銷售最終會帶動內房股股價上升，然而，內房股除了是年初以來表現第2差的板塊之外，行業最大的風險是中美的摩擦升溫，將導致人民幣兌美元下跌，令內房公司的美元債成本上升。不過，該行亦指出，相關的風險較2018和2019年低，主因是很多內房公司都做了對沖，而且美國的量化寬鬆亦減緩了人民幣貶值的壓力。

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