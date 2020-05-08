港大零售有股東抵押股份　下周一復牌

港大零售( 01255 )公布，接獲安邁顧問有限公司函件，內容有關委任楊美莉及黃詠詩作為商贏金融控股(借款人)所持有港大零售1.19億股抵押股份之共同及各別接管人及經理人，有關股份已抵押予Great Wall International Investment X Limited。

抵押股份相當於目前已發行股本約56.07%。據董事所知，借款人為董事會主席、執行董事及控股股東楊軍最終全資擁有的公司。目前楊軍於1.49億股中擁有權益，約佔已發行股本70.09%。公司將於有需要時，根據上市規則就上述事宜發出進一步公告。

該股已向聯交所申請自5月11日(下周一)上午9時正起於聯交所恢復買賣。

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