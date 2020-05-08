深圳增7種用地供應渠道　落實住房供應目標

中國深圳市規劃和自然資源局周五(8日)正式印發《深圳市落實住房制度改革加快住房用地供應的暫行規定》，以拓展供應渠道和保障住房用地。規定涉住房用地供應、公共住房建設及審批等，自公布之日起施行，有效期3年。

住房用地供應方面，暫行規定在原有4種供應渠道，即新供應、城市更新、棚戶區改造、土地整備留用地建設的基礎上，增加7種住房用地供應渠道，包括原農村集體未完善徵(轉)地補償手續用地、歷史遺留未完善出讓手續用地、已出讓未建用地、已建的合法用地等，令住房用地供應渠道增加至11種。

事緣深圳市政府於2018年7月提出至2035年提供170萬套住房供應數量的目標，以及市場商品住房和三類公共住房套數4：6的供應結構要求。該局表示，《暫行規定》的推出，盡可能地拓展住房用地供應渠道，盤活各類存量潛力資源，有效增加各類住房用地供給，為落實市委市政府提出的170萬套住房供應任務提供有力的用地保障。

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