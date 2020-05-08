【新興市場風暴】南美「一哥」講明30天內恐經濟崩潰...

外國傳媒報道，巴西經濟部長Paulo Guedes警告，在糧食短缺和社會動盪下，巴西可能因封城措施而在1個月內面臨經濟崩潰。

巴西作為「金磚五國」之一、更是拉丁美洲最大經濟體，同時亦為目前受疫情影響最深的國家，經濟一旦崩潰，後果可大可小。

Guedes說：「約在30天內，可能會開始發生(商店)架上商品短缺，生產可能被打亂，導致經濟崩潰、社會動盪。這是嚴重的警報。」他又說：「但有個問題更困擾我們...就是就業、經濟停滯的問題。對抗病毒造成的傷害不應比病毒本身更大。」

有慈善機構透露，將有更多家庭因收入減少，導致三餐不繼。

【雷亞爾大幅貶值有啟示】

巴西央行為了力阻半個世紀以來最嚴重的年度經濟萎縮，減息幅度已超預期，令巴西貨幣雷亞爾匯率一貶再貶，近期屢創新低，周四(7日)兌每美元收報5.8357，大幅貶值逾2%。

事實上，雷亞爾一直是全球金融市場的冧市警號。曾有大行發表研究報告指出，當巴西雷亞爾兌每美元處於至4水平或以下(即包括目前的5.8水平)的時候，很可能會導致市場出現去槓桿，從而引發危機。

無論是1990年代的阿根廷債務危機、亞洲金融風暴；2000年代的科網泡沫爆破、2008年金融海嘯；2016年初環球冧市及2018年新興市場危機，雷亞爾皆大幅貶值至4水平。自今年1月爆發疫情以來，雷亞爾就不斷屢創新低，同期全球金融市場亦大幅波動。換言之，若往績正確，環球冧市恐陸續有來。

【央行狂劈息恐擋不住經濟差】

巴西央行周三(6日)意外地將其關鍵利率下調0.75厘，至3厘的歷史新低，為連續第7次減息；市場原先預期減息幅度僅0.5厘。央行預期，將於結束當前的貨幣寬鬆周期前，還會作出最後一次調整，幅度不會大於是次。

事實上，巴西加入了墨西哥和菲律賓等國家的行列，在前景迅速惡化的情況下，推出更多的貨幣刺激措施。新冠肺炎疫情衝擊了信心，進而導致需求降低，工廠關閉則損害供應。分析預期，4月經濟將出現通縮，而居民消費價格指數(CPI)今年結束時將較目標範圍下限低至少半個百分點。

Sul America Investimentos Dtvm首席經濟學家Newton Rosa表示，自3月份央行舉行的上次會議以來，風險的平衡一直在惡化，至於第2季國內生產總值(GDP)數據可能創有史以來最差。

【「風眼」不止巴西...】

若投資者有印象，2018年新興市場風暴令環球股市大調整的「風眼」之一是土耳其，目前該國亦正醞釀大風暴，貨幣里拉兌每美元周四(7日)曾插至7.26，創歷史新低，目前仍徘徊7.1水平。此前，當局限制外國人參與以里拉計價的市場交易，反加速了里拉跌勢。

土耳其經濟一直面對通貨膨脹加劇、失業率上升和經濟增長緩慢的困局，新冠肺炎為土耳其里拉帶來了巨大的挑戰，據報土耳其外匯儲備淨額已從年初的400億美元大幅降至近250億美元，主要是當局提取外匯儲備用作支持里拉。早前有分析指，該國外儲可能最早7月耗盡。

在剛過去的周二(5日)，土耳其銀行業監管機構宣布對外國人進行以里拉計價交易的新限制，以防止投機和沽空，然而此舉適得其反，里拉在隨後的兩天內繼續下跌。

道明證券認為，基於外匯儲備，土耳其利率及匯率均面臨風險，如果美元走強的趨勢持續，里拉可能會跌至近8里拉兌1美元。

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