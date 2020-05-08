疫後重生！內地客料續「爆買」　奢侈品銷售或達2.7萬億

新冠肺炎疫情在全球有紓緩迹象，但已對各行各業造成深遠的影響。分析報告指，受到需求重挫影響，第2季度球個人奢侈品銷售額將按年驟降約50至60%。

這裏指的奢侈品包括衣服、珠寶、手錶、美容產品和配飾，分析料全年的收縮率將在20至35%之間，全球銷售額將跌至1,800億歐元至2,200億歐元之間(約1.5萬億至1.86萬億港元)。

該份報告是由諮詢公司Bain＆Company的合夥人Claudia D’Arpizio撰寫，他指奢侈品市場將會復甦，但整個行業會發生深度變化。按他估計，要到2022年至2023年才能恢復到2019年的2,810億歐元(約2.34萬億港元)銷售水平。

對於喜歡「爆買全球」的中國消費者而言，報告認為從現在開始的5年後，中國消費者將佔全球奢侈品消費總額近半，並推動銷售額在2025年達到3,200億至3,300億歐元(約2.67萬億至2.7萬億港元)。然而，值得注意的是，其中約有50%的中國買家消費會在中國內地進行。

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