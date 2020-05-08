世界格局正轉變！傳Apple將三成AirPods產量撤出中國

外國傳媒引述消息人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)本季的AirPods無線耳機產量中，約有30%會撤出中國，並於越南製造，數量約300萬至400萬對。不過，AirPods系列的大多數產品，例如部分AirPods和AirPods Pro仍會在中國生產，且該公司其他主要產品，諸如iPhone和MacBook也尚未受貿易戰關稅打擊，仍主要在中國組裝。

一位供應鏈主管透露，大型美國科技公司仍需要尋找中國以外的生產基地，且將生產分散出中國是不可逆轉的趨勢，有些人喜歡越南、有些喜歡泰國，印度、美洲和其他東南亞國家也是各公司的選項。

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