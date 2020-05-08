新盤UPDATES：新界起哄！收票初步反應不俗

新界區新盤市場率先起哄，多個全新及銷售中項目爭相推售單位搶客。其中屯門新盤開價後隨即展開收票，初步市場反應不俗，料將推動本月整體一手市況升溫。

●OMA by the Sea示範單位參觀反應踴躍

發展商配合限制人群聚集措施，嚴格執行人潮管制措施，每組最多只限6人，每組之間維持1.5米距離，而售樓處特別提供大量獨立房間，讓不同客戶分開查詢及辦理入票等手續。

該盤張價單推出108伙，間隔開放式至兩房，實用面積333至471方呎，扣除最高13.5%折扣之後，折實平均呎價12,548港元，入場呎價由約9,983元起。而開放式戶入場費由388.1萬元起，呎價11,655元。

●山水盈首推細單位 開放戶入場費488萬元

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈周五(8日)推出全新價單，首度推出兩房連儲物室及開放式單位，全數分布項目第10座，實用面積分別501及300方呎。

全新第3號價單包括35伙，扣除買家可享最高折扣14%，折實後售價由488萬至749.8萬港元，折實呎價由13,733至16,663元。

事實上，該盤僅提供小量細單位，包括22伙兩房連儲物室及22伙開放式單位，佔項目單位總數僅約13%。

樓盤自去年底開售至今，一直主力推售三房一套連工作間及洗手間大單位，實用面積916至997方呎，累售70伙，套現逾9.4億元。除分層單位外，亦售出不同戶型的洋房，以及連花園或連天台特色單位，其中面積最大的洋房1號，成交金額超過1.15億元。

●翰林峰現樓頂層特色戶曝光

資料顯示，項目共有645伙，目前僅尚餘13伙未售。樓盤之前亦曾售出頂層特色戶，其中3座39樓A室成交價4,188萬元，呎價46,073元創出項目新高。

同系鰂魚涌君豪峰近日連錄承接。當中36樓A單位，實用面積234方呎，成交價逾718.75萬元，呎價30,716元。

●龍譽月內暫沽20伙 套現逾7億元

●傲玟連沽兩伙 套現逾6877萬元

高銀集團的何文田傲玟，單日售出2伙，其中第2座5樓B室三房戶，實用面積1,425方呎，售價4,053.4萬元，呎價28,445元。而3座8樓C室兩房戶，實用面積934方呎，成交價2,824,2元，呎價30,238元。

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