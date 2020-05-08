【餐飲寒冬】酒樓股龍皇集團3個月轉蝕913萬

截至3月31日止，集團分別於中國香港、澳門及上海經營10間全服務式酒家，以「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」、「皇璽」及「龍宴」品牌名稱提供粵菜。集團的大部分酒家位於香港，設有7間酒家，其中兩間位於香港島(分別為「銅鑼灣分店」及「灣仔分店」)，4間位於九龍(分別為「環球貿易廣場分店」、「觀塘分店」、「新蒲崗分店」及「黃埔分店」)，以及1間位於新界(為「葵涌分店」)。集團於澳門的酒家位於澳門威尼斯人(為

「澳門分店」)及於上海的酒家位於浦東新區(為「上海分店」)。

位於上水以「龍宴」品牌名稱經營的酒家(「上水分店」)因近年來財務表現不佳，而於2020年1月出售予一名獨立第三方。

截至3月底止3個月，由於收益減少，集團的毛利(即收益減已消耗存貨成本)為約4,030萬元，按年大幅減少約49.6%。期內員工成本約2,410萬元，按年減少約39.6%，主因是集團所有董事、高級管理層及僱員均同意自2月起無薪休假，作為應對疫情的一項成本控制措施。

展望未來，鑑於香港社會不穩定局勢及疫情爆發導致近期經濟下行，集團將採取保守審慎的方法經營其業務。餐飲業正面臨極其嚴峻的業務環境，包括香港經濟增速放緩、自2019年下半年起消費情緒減弱、遊客數量減少影響集團酒家的總體消費、中美貿易戰的不確定因素及本集團酒家所在購物中心的營業時間縮短，以上全部影響均對集團的業務提出嚴峻挑戰。

另一方面，儘管當前經濟下行，但員工成本及食品成本仍相對較高，因此集團面臨如何在成本控制與食品及服務質素之間取得平衡的壓力。集團的另一主要成本組成部分為租金開支，因持續的抗議活動及疫情爆發導致遊客數量減少，集團若干酒家無法開業，正就此與業主磋商減租事宜。

為應對當前疲弱的消費情緒及不可預測的市況，集團將會加大宣傳力度以保持競爭力，包括定期推出新的促銷菜單及應季菜餚。

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