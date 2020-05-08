【飯碗不保】美4月失業率狂飆至14.7%　非農職位減2050萬個

新冠肺炎對美國經濟構成嚴重衝擊，就業市場迅速惡化。美國4月份失業率由3月的4.4%，狂飆至14.7%，低過預期的16%，期內非農業職位減幅，亦由3月修訂後的87萬個，暴增至2,050萬個，少過預期2,200萬個，但兩個數字均破紀錄。

美國其他最新就業數據方面，上月平均時薪升幅由三月的0.5%，加速至4.7%，遠超預期的0.5%；就業參與率由三月的62.7%，急降至60.2%，低過預期61%。摩根士丹利指出，四月工資上升或顯示很多被裁工人屬低薪職位，如消閒、餐飲和零售

統計顯示，美國失業率上次高位要追溯至1982年，但當時亦僅升至10.8%，而之前職位減幅最大的月份則要數到二次大戰末期，數目只有196萬個。然而，美國上月非農業職位相當於金融海嘯後高峰80萬個的27倍。畢馬威首席經濟師Constance Hunter表示，美國經濟呈跳崖式下跌，速度十分驚人，相信4月份就業數據紀錄會維持一段很長時間。

事實上，即使美國多個州份計劃逐步解封並重啟經濟，但多家大型企業近日仍宣布大規模裁員行動，當中包括聯合航空、美高梅國際酒店、通用電氣（GE）及住宿預訂平台Airbnb。

穆迪分析首席經濟師贊迪預期，裁員潮或於未來數周見頂，但5月份失業率仍將升至20%，職位再減少500萬個。

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