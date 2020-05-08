【油價見負】最不想減產奏效的可能是這些「油」輪...

為應對國際油價暴跌，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)艱難地達成減產協議，然而，最不想減產措施奏效的，反而可能是全球超大型油輪(VLCC)的船東們。

外國媒體報道，最近幾周全球原油油輪收益大幅下降，自4月22日至5月4日的9天內，中東灣到美國灣的超大型油輪收益跌至每日3.62萬美元(約28萬港元)，跌幅近八成。

所謂的VLCC，其主要功能包含運輸和浮倉儲油，其收益主要來自各條主要航線的運輸費用、長短租租金等。

自疫情全球爆發而來，石油需求大減，油商們急於尋找儲油設施，為避免產生倉儲成本，原油期貨交易員更要「貼錢賣油」，在此背景下，作為臨時措施，海上浮式儲油需求大增，且日租金一度漲價逾六成。

波羅的海國際航運公會首席航運分析師Peter Sand表示，今年首季是過去10年中，大型油輪最賺錢的季度之一。然而「好景不常」，隨着OPEC+將在今年5至6月減產原油每日970萬桶，油輪的高盈利之路也將暫停。

事實上，目前仍約有1.6億桶石油在海上漂浮，創歷史最高水平。分析指出，鑑於目前油價仍處於較低水平，未來幾周海上浮式儲油需求仍有可能繼續增加，但這趨勢預計不會持續很長時間，預計第2季後，浮式儲油需求對原油油輪市場的積極推動作用可能會消失。

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