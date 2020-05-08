樓價UPDATES：香港仔四喜大廈放盤3個月　終減77萬沽

二手市況回升，業主趁勢加快沽貨，香港仔單幢樓四喜大廈放盤3個月，終減價77萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔四喜大廈極高層A室，兩房間隔，實用面積約332方呎，以500萬元放盤約3個月後獲區內客接洽，雙方議價後減價77萬元，以約423萬元成交，實用呎價約12,741元，減幅約15%，新買家為首置客，睇樓一次即入市，原業主於2015年8月以約374萬元購入，是次轉售帳面賺約49萬元，物業升值約13%。

●跑馬地渣甸山花園大廈A座高層4室，實用面積1,133方呎，兩房雙套間隔，望香港大球場，以3,000萬元連車位交吉易手，實用呎價26,478元，新買家購入物業先作收租用途，日後或收回自用，原業主於2006年以1,150萬元買入，持貨14年帳面獲利1850萬元，單位升值161%。

●北角光超台B座頂層連天台特色戶，實用面積431方呎，兩房間隔，連約398方呎天台，終以790萬元易手，實用呎價18,329元，原業主於2006年以206萬元買入，持貨14年，帳面獲利584萬元，單位升值283%。

●北角半山賽西湖大廈3座高層B室，實用面積約為1,124方呎，套三房連工人套房間隔，附有露台，獲買家斥資約2,580萬元連約買入，實用呎價約22,953元，原業主於1996年2月份以約738萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,842萬元，物業升值約249%。

●西灣河逸濤灣1座中高層A室，實用面積約556方呎，兩房間隔，原先叫價1,300萬元，其後減價92萬元或7%，日前終以1,208萬元成交，實用呎價約21,727元，原業主在2011年4月以約746萬元買入上述單位，持貨約9年多，現沽出轉手帳面獲利約462萬元，賺價約62%。

●柴灣杏花邨6座中層8室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，望學校景，以月租17,000元租出，實用呎租35.8元，業主早於1985年8月購入上址，當時作價34.7萬元，現租出可享回報率58.8厘。

●小西灣藍灣半島5座中層E室，實用面積566方呎，套三房改套兩房，獲買家以950萬元買入，實用呎價約16,784元，原業主於2014年10月以747萬購入，持貨6年，按買入價計算，帳面升值27.2%，獲利約203萬元。

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九龍區

●將軍澳嘉悅1座中層B室，實用面積343方呎，一房間隔，擁開放式廚房，議價後以639萬元成交，實用呎價18,630元，原業主於2015年5月以468萬元買入單位，持貨剛剛5年，現轉手帳面獲利171萬元，單位升值37%。

●將軍澳居屋英明苑明志閣中層10室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，四月中放盤，當時叫價550萬元，減價15萬元，減幅2.7%，獲區外首置買家於已補價自由市場以535萬元 承接，實用呎價13,342元，原業主於2010年11月購入上址，當時作價190萬元已補地價，持貨逾9年至今沽售，帳面獲利345萬元，單位期內升值逾1.8倍。

●茶果嶺麗港城17座中高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤約一個月，原業主開價780萬元，經議價後減價2萬元或約0.3%，終以778萬元沽出，實用呎價約15,048元，原業主於1994年3月以約405萬元購入，持貨26年，現轉手帳面獲利約373萬元，物業升值約92%。

●茶果嶺麗港城本月暫錄12宗成交，平均實用呎價14,280元，其中20座中層A室，實用面積748方呎，三房間隔，望內園景，叫價1,150萬元，願減50萬元以1,100萬元易手，實用呎價14,706元，原業主於1999年6月以438萬元買入，持貨21年，帳面獲利662萬元，單位升值151%。

●牛頭角淘大花園B座低層3室，實用面積375方呎，兩房間隔，吸引同區客承接作新婚居所，成交價585萬元，實用呎價15,600元，原業主於2008年5月以171萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利414萬元，升值逾2.4倍。

●新蒲崗譽‧港灣2B座中層A室，實用面積454方呎，一房兩廳間隔，原先開價780萬元，減價15萬元或1.9%，最終以765萬元易手，實用呎價16,850元，原業主於2016年購入上址，當時作價621萬元，持貨至今轉售，帳面獲利144萬元，單位4年升值23%。

●紅磡海逸豪園25座高層G室，實用面積約595方呎，兩房間隔，原先開價1,050萬元放售，其後減價22萬或約2%，最終單位獲買家以1,028萬元以交吉形式承接，實用呎價約17,277元，原業主約於2010年2月，以約535萬元購入，持貨約10年轉手帳面獲利約493萬元，物業升值約92%。

●西南九龍匯璽2B座中層A室，望海景，一房間隔，實用面積約374方呎，單位以980萬元放盤約半年後獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約950萬元成交，實用呎價約25,401元，買家為分支家庭客，原業主2017年4月以約781.9萬元購入上述單位，持貨滿三年SSD鬆綁轉售，帳面賺約168.1萬元，物業升值約21.5%。

●長沙灣泓景臺錄本月首宗成交，單位為泓景臺7座中層A室，實用面積440方呎，兩房間隔，睇樓多時區內客承接，成交價808.8萬元，實用呎價約18,382元，原業主於2002年8月斥資181.9萬元購入，轉手帳面勁賺626.9萬，升值逾3.4倍。

●荔枝角美孚新邨本月暫15宗成交，平均實呎約13,520元，成交量較4月急增逾6成，其中1期百老滙街23號低層L室，實用面積579方呎，兩房間隔，吸引用家承接，叫價770萬元，調減25萬元，減幅約3.4%，以745萬元成交，實用呎價約12,867元。

●荔枝角美孚新邨2期百老匯街34號低層A室，套三房連多用途房間隔，實用面積約872方呎，原以1,450萬元放盤，獲區內客接洽，議價後減價193萬元或約13%，以約1,257萬元成交，實用呎價約14,415元，新買家為家庭客，睇樓三次後入市。

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新界區

●東涌映灣園7座低層B室，實用面積約728方呎，套三房間隔，望園景，叫價約800萬元放售，雙方議價後終以770萬元成交，實用呎價約10,577元，新買家原居於區內屋苑，換樓故於月前沽出自住物業，終斥資承接上址，原業主於2017年4月以約630萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約140萬元，物業升值約22.2%。

●東涌海堤灣畔1座低層B室，實用面積843方呎，套三房間隔，外望機場海景，叫價980萬元，議價後以960萬元成交，實用呎價11,388元，新買家為用家，睇樓已一段時間，參觀上址一見傾心，隨即相約家人翌日「翻睇」，即拍板承接。

●東涌海堤灣畔3座高層F室，實用面積約541方呎，兩房兩廳間隔，望翠綠山景，叫價705萬元，減至698萬元成交，微減7萬元，實用呎價約12,902元，原業主於2015年3月以約543萬元購入，持貨約5年，現轉手帳面獲利約155萬元，賺價約29%。

●東涌本月錄約38宗成交，東環共錄得11宗暫時最多，該盤3B座中層10室，實用面積377方呎，一房間隔，享內園景，吸引一名年輕上車客購入，單位叫價548萬元，議價後以540萬元成交，實用呎價14,324元，原業主於2015年1月以379.3萬元一手買入單位，持貨約5年，帳面獲利160.7萬元，期內升值約42%。

●屯門海典軒2座高層G室，實用面積457方呎，兩房一廳間隔，同屋苑客因原居所正進行裝修工程，需覓6個月的租盤作暫住之用，考慮到單位屬同屋苑，能隨時視察原居所的裝修進度，加上可短租的選擇不多，決定以13,000元租入，實用呎租28.4元，如以現時同類型單位的銀行估值約603.5萬元計算，該單位的租金回報率可達2.6厘。

●屯門市廣場3座高層C室，實用面積369方呎，兩房間隔，叫價530萬元放盤逾4個月，吸引投資客洽商承接，雙方議價後終以483萬元成交，實用呎價約13,089元，原業主於2014年5月以約298.8萬元購入，是次轉手帳面獲利約184.2萬元，物業升值約61.6%。

●元朗映御2座低層J室，實用面積394方呎，一房間隔，吸引上車客承接，原業主叫價535萬元，議價後減至507萬元成交，實用呎價12,868元，單位於2016年3月以394.6萬元一手購入，持貨4年轉手，帳面獲利112.4萬元，物業期內升值29%。

●元朗錦綉花園B段第五街單號屋，實用面積約840方呎，三房間隔，望內街，叫價1,100萬元調整至990萬元獲買家承接，當中下調110萬元或10%，實用呎價約11,786元，原業主2007年3月以約301萬元買入，持貨13年轉手帳面獲利約689萬元，物業升值逾2.2倍。

●元朗溱柏7座低層A室，實用面積724方呎，三房間隔，原叫價760萬元，微減5萬元，以755萬元沽出，實用呎價約10,428元，新買家為同區換樓客，半個月前賣出兩房舊居，覓得上述心儀單位，立即入市，原業主於2014年5月542.6萬元買入，現轉售單位，帳面獲利212.4萬元或39%。

●上水中心3座高層G室，實用面積342方呎，兩房間隔，叫價550萬元，微減7萬元，以543萬元易手，實用呎價15,877元，做價屬同類型單位近期新高，新買家為首置人士，原業主於2015年以403.8萬元購入上址，持貨5年，沽出單位帳面獲利139.2萬元離場，單位升值約34%。

●上水維也納花園1座高層H室，實用面積約478方呎，兩房間隔，終以506萬元沽出，實用呎價約10,586元，原業主約於2004年1月以約101.8萬元購入，持貨約16年轉手帳面獲利404.2萬元，賺幅約4倍。

●粉嶺中心H座高層3室，實用面積512方呎，三房間隔，放盤4個月，叫價660萬元，減價22萬元，減幅3.3%，獲區內買家以638萬元承接，實用呎價12,461元，原業主於2013年5月購入上述單位，當時作價373萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利265萬元，單位期內升值71%。

●大埔居屋寶雅苑家和閣中層24室，實用面積485方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場開價400萬元，放盤5個月，「象徵式」減價5萬，最終以綠表價395萬元沽出，實用呎價8,144元，原業主於1989年7月購入，當時作價29.3萬元，持貨近31年至今轉售，帳面獲利365.7萬元，單位期內升值近12.5倍。

●大埔太湖花園1座極高層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，原先開價690萬元，放盤四日，獲用家以660萬元承接，減價30萬元或約4.3%，實用呎價約14,634元，原業主於2017年3月以約578萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約82萬元，物業升值約14%。

●火炭駿景園8座高層G室，實用面積974方呎，套三房間隔及工人套房，向東南，叫價1,350萬元，最終減12萬元以1,338萬元易手，實用呎價13,737元，原業主於2007年11月以600萬元買入，持貨13年，帳面獲利738萬元，單位升值123%。

●沙田居屋愉翠苑愉政閣低層1室，實用面積516方呎，兩房間隔，望園景，原先開價630萬元，放盤兩個月，減價60萬元，減幅9.5%，於未補價第二市場以570萬元沽出，實用呎11,047元，原業主於2001年8月購入上址，當時作價113.5萬元，持貨18年多至今轉售，帳面獲利456.5萬元，單位期內升值4倍。

●沙田第一城1座中層A室，實用面積451方呎，三房間隔，放盤1個月，當時叫價750萬元，微減2萬以748萬元成交，實用呎價16,585元，原業主於2015年7月購入上址，當時作價569萬元，持貨約5年至今沽售，帳面獲利179萬元離場，單位期內升值31%。

●馬鞍山翠擁華庭5座中層C室，實用面積816方呎，三房間隔，原先開價1,000萬元，累減25萬元至975萬元成交，減幅2.5%，實用呎價11,949元，原業主於2008年6月購入上述單位，當時作價435萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利540萬元離場，單位升值1.2倍。

●馬鞍山居屋錦龍苑龍昇閣低層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，放盤1個月，原開價540萬元，最終於已補價自由市場以525萬元沽出，實用呎價13,092元，原業主於2016年4月連地價以360萬元購入，持貨4年至今轉售，帳面獲利165萬元離場，單位期內升值46%。

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