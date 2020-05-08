夜市UPDATES：道指升逾300點　港股夜期無方向

美股升勢進一步擴大，道指飆逾300點至24,217點；標指報2,914點，升33點或1.16%；納指報9,059點，升80點或0.89%。受外圍帶動，港股期指夜市報24,210點，反覆升89點，仍低水20點。

美國公布4月失業率達14.7%，創下紀錄後，白宮經濟顧問哈塞特表示，下一份(即5月)報告可能顯示失業率25%。惟市場未太感憂慮，因為隨着遏制疫情而實施的限制措施逐步解除、一些企業逐步復工，使這些數據變得過時。Ameriprise公司首席市場策略師David Joy表示，市場主流情緒是樂觀的，但未來企業營運前景不明朗、疫情有重新爆發的可能，使樂觀情緒受到了限制。

美國特朗普表示，非農數據完全在意料之中，毫無意外，而他不應該為此受到指摘。他指，連民主黨人也不會為此責怪我，「我能做的就是讓它恢復過來」。

事實上，儘管美國4月非農職位錄得破紀錄的損失2,050萬個，但有78.3%打工仔認為，失業只是暫時的。NatWest首席策略師John Briggs表示，這是好消息，股市正在反映，因為「永久失業」才是問題。美國銀行美國經濟主管Michelle Meyer也稱，臨時失業是暗淡報告中的「曙光」。

市場同時為中美貿易關係感到一絲安心，據報中美貿易談判代表周四(7日)進行了電話通話，世界上兩個最大的經濟體同意加強宏觀經濟和公共政策、衞生合作。

歐股三大指數向好，英股升1.4%；德股升1.17%；法股升0.8%。

【21:30】美國最新公布的4月失業率爆升至14.7%，但低過預期，而且投資者對就業數據急劇轉壞早有心理準備，加上中美緊張貿易關係有望避免升溫利好金融市場，刺激美股周五早段大幅攀升。道指高開274點，報24,150點，納指亦漲50點，至9,030點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價升1.04%至304.89%，亞馬遜報2,361.97美元，跌0.24%。

旅遊平台Booking Holdings首季扣除部分開支的每股純利只有3.77美元，遠低市場預期的5.38美元，並稱4月的訂房數字大跌85%。Booking股價早段報1,403美元，跌2.83%。

另外，梅西百貨(Macy's)宣布因疫情影響，押後首季業績公布日期，股價早段報5.34美元，升5.12%。

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