神準大好友：美股3月已見底　要再大冧只有一個原因...

外國傳媒報道，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、到了今年1月中警告「虛耗式上升」難持續，結果一一言中的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，今年3月底美股的低位「肯定是今次危機的底」！

他指出，聯儲局已因應危機推出了巨大的貨幣政策，隨着治療新冠肺炎的方法及疫苗有進展，股市於2021年將是「升市」。「我認為2021年是升市年，主因是聯儲局提供了前所未見的流動性，足以構成美好的一年。」

美股標指於今年3月23日創下2,191點的低位，目前已累彈逾30%。就此，西格爾表示，只有一個原因可以令股市重返3月低位，就是疫情再次出現大規模爆發而令經濟陷入全面停頓。「我不認為會出現，這是機會極低的事宜。」

不過，若回看1918年西班牙流感，當年的第2波爆發威力確實遠高於首次，導致更多人死亡。

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