華鼎披露來自J.Crew應收款達840萬美元
2020年05月08日 22:31
東網電視更多新聞短片
華鼎控股(03398)公布，董事會得悉J.Crew Group, Inc.的控股公司Chinos Holdings, Inc.及若干聯屬公司，於5月4日根據美國破產法第11章，在美國維珍尼亞州東區破產法院提出自願呈請。
截至2019年12月31日止年度，J.Crew是集團其中一名主要客戶。目前集團來自J.Crew的應收款項為840萬美元，即於提出呈請日期前，集團成員公司已生產及已交付予J.Crew的成衣及服裝項目的未付購買價。
董事現階段未能釐定是否可悉數收回來自J.Crew的應收款項，並因此未能準確評估呈請對集團財務狀況的影響程度。董事會將密切監察破產訴訟的進度，及採取適當程序收回尚未清還的款項。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！