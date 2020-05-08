華鼎披露來自J.Crew應收款達840萬美元

截至2019年12月31日止年度，J.Crew是集團其中一名主要客戶。目前集團來自J.Crew的應收款項為840萬美元，即於提出呈請日期前，集團成員公司已生產及已交付予J.Crew的成衣及服裝項目的未付購買價。

董事現階段未能釐定是否可悉數收回來自J.Crew的應收款項，並因此未能準確評估呈請對集團財務狀況的影響程度。董事會將密切監察破產訴訟的進度，及採取適當程序收回尚未清還的款項。

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