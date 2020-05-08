【餐飲寒冬】太興：多重夾擊　首季收入最多減25%

該公司預警，截至今年6月底止中期業績將繼續受市場狀況、消費意欲和其他因素的影響，包括從政府計劃中獲得援助，以及放寬預防新冠病毒措施。

該公司指，已採取一系列措施，以確保顧客及員工安全。其已在租務、食材成本及其他營運開支方面實施各種節省成本的措施，強調公司一直積極管理其營運資金水平，以確保集團保持良好的流動資金狀況，亦密切留意於香港為飲食服務業提供政府援助的情況。

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