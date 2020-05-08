【餐飲寒冬】太興：多重夾擊 首季收入最多減25%
2020年05月08日 22:35
東網電視更多新聞短片
新冠肺炎打擊餐飲行業！本地餐飲集團太興集團(06811)表示，2020年首季收入約6.4億港元，按年減少約20至25%。由於早前香港食肆「限桌令」、市場氣氛疲弱，以及消費意欲低迷的嚴重影響，香港分店的營業時間按客流量調整，加上中國內地分店曾暫停營業所拖累。
該公司預警，截至今年6月底止中期業績將繼續受市場狀況、消費意欲和其他因素的影響，包括從政府計劃中獲得援助，以及放寬預防新冠病毒措施。
該公司指，已採取一系列措施，以確保顧客及員工安全。其已在租務、食材成本及其他營運開支方面實施各種節省成本的措施，強調公司一直積極管理其營運資金水平，以確保集團保持良好的流動資金狀況，亦密切留意於香港為飲食服務業提供政府援助的情況。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！