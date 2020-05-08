鬧劇升級！歐洲法院反擊「歐央行QE違憲論」

早前德國聯邦憲法法院裁定歐洲央行量化寬鬆(QE)部分違反德國憲法，作為歐盟最高法院的歐洲法院周五作出反擊，稱如果成員國層面的法庭開始公開質疑其決定的約束力，那麼歐盟的法律秩序將面臨風險。

據報，歐洲法院表示，法庭的一切目的在於確保歐盟法律能夠恰當地適用於擁有27個成員國的整個聯盟，成員國法庭對於此類行動的有效性出現分歧，可能破壞歐盟法律秩序的統一性。

德國法院的法官在判決中表示，2018年歐洲法院對案件的裁決是「客觀地武斷」，並要求歐央行必須證明該計劃的合理性，或在3個月內進行調整。

法官認為，歐央行自2015年啟動的放水計劃有過度干預成員國經濟及財政政策之虞，除非央行理事會通過新方案，證明其合理性，否則德國中央銀行可不再參與該計劃。

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