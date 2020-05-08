金山軟件股東可獲分派金山雲

每股美國存託股票之發售價定為17美元(相等於每股美國存託股票約131.75港元)。根據金山雲發售，金山雲將於行使任何超額配股權前發行及出售3,000萬股美國存託股票，佔經金山雲發售擴大之約13.9%。每股美國存託股票相當於15股金山雲股份。

董事議決按下述基準之分派方式向股東宣派特別股息約1.39億港元，即分派每股約0.10135港元；或基於每股美國存託股票17美元的發售價，按合資格股東每持有1,300股股份兌換一股分派美國存託股票的基準進行分派。

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