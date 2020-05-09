東方日報B1：美失業率14.7%破紀錄　職位勁減2050萬個

新冠肺炎疫情對美國經濟構成前所未見的衝擊，令就業市場氣氛急轉直下。美國4月份失業率由3月的4.4%，狂飆至14.7%，惟低過市場預期的16%，期內非農業職位減幅，由3月的87萬個，暴增至2,050萬個，亦少過預期的2,200萬個，但兩個數字均破紀錄。市場人士估計，在第二輪裁員潮效應下，失業率或進一步攀升至20%才見頂。

不過，投資者對美國就業數據急劇轉壞早有心理準備，反而中美緊張貿易關係或有轉機利好金融市場，刺激美股周五早段大幅攀升。道指高開357點，報24,233點，標指升37點，至2,919點，納指亦大漲108點，至9,087點。美元在就業數據公布後向上，美元兌日圓升0.41%至最高106.72。

統計顯示，美國失業率上次高位要追溯至1982年，但當時亦僅升至10.8%，而之前職位減幅最大的月份則要數到二次大戰末期，數目只有196萬個。然而，美國4月非農業職位減幅極為駭人，相當於金融海嘯後高峰80萬個的約25倍。畢馬威首席經濟師亨特表示，美國經濟呈跳崖式下跌，速度十分驚人，相信4月份就業數據紀錄會維持一段很長時間。

美國總統特朗普稱對最新就業數據表現並不意外，強調不能歸咎於他，而他能做的是使就業市場恢復過來。

Dynamic Economic Strategy經濟師西爾維婭認為，過去五周新申領失業救濟人數穩定地下降，顯示疫情對就業市場的初步衝擊已經告一段落，但相信失業率短期內不會回落至疫症爆發前的歷史低水平，因為有很多企業進行重組或結束營業。

事實上，即使美國多個州份計劃逐步解封並重啟經濟，但多家大型企業近日仍宣布大規模裁員行動，當中包括聯合航空、美高梅國際酒店、通用電氣(GE)及住宿預訂平台Airbnb。

穆迪分析首席經濟師贊迪預期，裁員潮或於未來數周見頂，但5月份失業率仍將升至20%，職位再減少500萬個。而美國銀行美國經濟主管邁耶估計，到美國11月總統大選，失業率將會減半，當中以周期性的製造業職位復甦得最快。

至於美國人口最多的加州，州長紐瑟姆的財務辦公室周四表示，當地年底失業率將由2月疫症爆發前預測的3.9%，暴升至18%。

美國其他最新就業數據方面，上月平均時薪升幅由3月的0.5%，加速至4.7%，遠超預期的0.5%；就業參與率由3月的62.7%，急降至60.2%，低過預期61%。摩根士丹利指出，4月工資上升或顯示很多被裁工人屬低薪職位，如消閒、餐飲和零售。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)周四警告，自4月公布最新預測以來，全球經濟前景轉差，預期金融市場將出現更多震盪。IMF又提到，發展中國家的外部融資需要，將遠高過原先估計的2.5萬億美元。

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