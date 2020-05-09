太古廣場首季零售縮48%
2020年05月09日 00:32
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零售市場受新冠肺炎疫情嚴重打擊。太古(00019)及太古地產(01972)聯合公布，旗下多個商場生意大跌，其中金鐘太古廣場購物商場，截至今年3月底的首季零售銷售額按年勁挫48.3%，去年第四季跌幅為16.8%。
鰂魚涌太古城中心同期銷售額也錄得20.5%跌幅，去年第四季僅跌2.9%。而東涌東薈城名店倉的銷售額首季下滑33.6%，跌幅較去年第四季高29.1個百分點。
該公司發言人指，新冠肺炎疫情對各行各業帶來廣泛影響，訪港旅客大減，消費意欲疲弱，使香港零售市道於今年首季繼續下滑。儘管旗下商場受到疫情衝擊，該公司主動採取措施為租戶提供支援，商場租用率高企，反映有關措施行之有效。
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