太古廣場首季零售縮48%

鰂魚涌太古城中心同期銷售額也錄得20.5%跌幅，去年第四季僅跌2.9%。而東涌東薈城名店倉的銷售額首季下滑33.6%，跌幅較去年第四季高29.1個百分點。

該公司發言人指，新冠肺炎疫情對各行各業帶來廣泛影響，訪港旅客大減，消費意欲疲弱，使香港零售市道於今年首季繼續下滑。儘管旗下商場受到疫情衝擊，該公司主動採取措施為租戶提供支援，商場租用率高企，反映有關措施行之有效。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200