歐股收市做好　西門子上漲近半成

歐股收市做好，法國CAC指數收報4,549點，升48點或1.07%；德國DAX指數收報10,904點，升145點或1.35%。英國股市周五(8日)休市。

西門子(Siemens)上季淨利潤跌64%至6.52億歐元，行政總裁Joe Kaeser警告未來季度仍具挑戰。該公司股價收市升4.77%。

荷蘭金融集團ING上季稅前盈利跌36%。該公司股價收漲3.61%。

德國統計局周五(8日)表示，該國3月出口按月下降11.8%，跌幅大過預期，並創下自1990年兩德統一以來最差表現。期內進口量下降5.1%，貿易順差從2月的214億歐元收窄至128億歐元。

德國政府預計，該國傳統上依賴出口的經濟今年恐大跌6.3%，是第2次世界大戰後最慘，即使已提供7,500億歐元的大規模援助計劃，也難支持經濟。

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