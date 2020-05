1周10大驚奇：經濟「苦難2.0」快到？疫情慘過世界大戰？

2020年「五窮」首周過去了,股市上落未算太大。回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言,今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊,異象曾於1月25日警告調整來了,之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」,結果當月底大冧,然後再反覆勸告投資者切忌衝動,直至4月4日看到曙光,在同月25日呼籲投資者注意「五窮」,趁4月最後一周減磅。截至目前,異象暫時頗為準繩!之後又如何呢?

【1、野村大佬:散戶走貨吧!今年夏天恐經歷「苦難2.0」】

市場目前對於今年會否「五窮」看法仍見分歧。野村董事總經理、全球市場業務的跨資產策略師Charlie McElligott本周則站在「五窮」一方,說:「我選擇5月賣出並走人(Sell in May and go away),主因是未來數月,將會有更多企業及經濟的壞消息。」

他說:「我認為散戶很可能已錯過了4月的反彈浪,直到目前仍猜疑為何有得升,並開始心思思想追落後。我會說現時入市是危險的,別認為目前的反彈浪會再出現幾個頂部,因為不少宏觀對沖基金正準備再次推低股市。該些基金已經在上月錄得利潤,目前正尋求套現,並將資金轉至黃金。」

因此,他警告,目前不再是列出樂觀原因的時候,反而要準備好應對「苦難2.0」,因人們對疫情帶來的影響實在過於樂觀,今年夏季會有很多史無前例的壞經濟數據、恐怖的企業業績指引、等待破產的故事,以及第2輪裁員潮出現,將涉及「白領」階層。這仍未計貿易戰風險,屆時市場再沒有聯儲局救市措施及更多的政府刺激經濟政策,因要做的已做了,只有情況再差,央行及政府才會再出手!

對於後市,他預期標指第一個支持位是200周平均線,約2,650點,這是一個關鍵的支持水平。目前標指處於2,880點左右。

他相信要等到今年9至12月,股市才會有較具建設性的表現。

【2、世界變了!鱷王驚醒:疫後中國將取代美國 因為...】

講起「苦難」,相信投資者普遍認同,新冠肺炎將重塑世界新秩序,是禍是福乃未知數!在全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人「鱷王」達利奧(Ray Dalio)眼中,中國可能藉此崛起,成為世界主要強權。

他受訪時表示,美國擁有印製美元的特權,以及大量債券以美元計價,這仍給予美國強大力量,不過一旦違約問題及印美元行動在幾年後摧毀債券市場,美元作為儲備貨幣的能力也會跟之「縮水」,情況就像英國和荷蘭曾經歷過的一樣。

相反,他認為中國將是下一個崛起的強權,中國更可能不用花上數年,就成為世界最重要經濟體。他預計,世人大概花上5年的時間重建世界秩序,美國仍會在頗長一段時間內與中國對抗。儲備貨幣則只會緩慢演變,各國勢力的消長,將延遲很長一段時間才反映在儲備貨幣上。他認為,中國大概會在未來10年左右變得更加重要。

對於目前境況,達利奧指出,國家、個人與企業的生存狀況幾乎倚賴存款、負債的多寡而定。那些無法印製強勢貨幣,且財政脆弱的新興市場國家,會面臨信貸及通脹問題,除非得到龐大資金援助,否則勢將崩潰。

他又坦言,輕視了疫情對經濟的影響,原因在於1918年「西班牙流感」剛好與第一次世界大戰結束後經濟活動驟降時重疊,使他誤以為當時的經濟大蕭條完全是因戰爭。直到他看到這次疫情,才理解瘟疫大流行對經濟的衝擊,使他感到懊惱。因此,目前橋水已將自然事件及氣候變遷(例如瘟疫大流行、旱災、水災)納入決策系統。

他重申,目前與1930至1945年很似:

●全球3大儲備貨幣的短期及長期債務循環已近尾聲;

●債務及非債義務(即健康護理、退休福利金)的規模,已大於能用來支付應得的所得;

●財富及政治差距擴大,令國家內部充滿政治衝突,貧富階級和資本主義、社會主義帶來的內部對峙,是衝突的特色;

●新興強權崛起(即中國)挑戰現有強權(即美國),這種外部政治引發更極端的內部衝突,終將導致世界秩序改變;

●與央行提供的現金利率報酬相比,債券超過預期報酬的部分正逐漸壓縮。

【3、去年10月警告今年必衰!債息曲線之父:經濟年底好轉】

全球前景是否如此悲觀?或許年底有曙光!一手創建債息曲線經濟預測模型,去年10月警告今年必定經濟衰退,有「債息曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)稱號的杜克大學教授Campbell Harvey本周表示,今輪經濟衰退將在2020年底結束。他的預期明顯較市場多數人士樂觀。

至於未來的復甦會是V形、U形,還是W形?他的答案是:瘦U形!他說:「今輪衰退正在加劇,但仍將是短暫的,到今年底經濟將處於復甦模式。在2008金融危機中,我們永遠無法確定何時結束?但這次原因很明確,這是一宗生物事件,解決方案也很明確,另一個生物事件。」

至於他為何相對樂觀,估計經濟呈現「瘦U形」反轉?因他堅信2021年首季全球將能接種新冠肺炎疫苗。此外,當然離不開其老本行,「債息曲線」指標呈正值。他說:「這是一個領先指標,表明我們正在走出衰退。」

回看去年10月初,當時金融市場一片樂觀,他則警告一定要留意美國債息「倒掛」帶來的信號,並採取預防行動,不要呆等到經濟衰退來臨。

在1986年,他首度提出當10年期美債孳息率與3個月期若出現「倒掛」,即3個月期孳息率高於10年期,就預示經濟衰退。事實上,自1950年到Harvey發表理論時,已有4次案例,之後再出現3次。

去年3月,10年期美債息與3個月期出現短暫「倒掛」,之後回升,及後於5月再「倒掛」,並一直維持至年底。Harvey於去年10月指出,只要上述「倒掛」維持3個月,就是可靠信號,預示經濟衰退即將到來,時間估計是未來6至18個月左右,經濟將下行。

【4、末日博士:10個致命的「D」恐變L形蕭條】

雖然市場人士也認同經濟可能「U形」反彈,但長線仍堪憂。曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼警告,即使短期內全球經濟可能出現U形復甦,但稍後恐墮入L形大蕭條。

他認為,雖然經濟短期內最有可能的情景是反彈,但接下來仍存在L形大蕭條的風險,惟不會在今年發生。

他悲觀地指出,有10大主要趨勢,其稱為「10個致命的『D』」,會令全球陷入致命的經濟蕭條,「只是時間問題,而不是會否發生的問題。」

●10個致命的「D」

「10個D」是:債務及違約(debt and default)、人口結構轉變(demographic)、通縮(deflation)、赤字(deficit)、去全球化(de-globalization)、貨幣貶值(currency devaluation)、環境破壞(disruption in the environment)、數碼干擾(digital disruption)、全球外交斷交(diplomatic breakup),以及主要是中美的脫鈎(decoupling),這些都將把全球推往更大規模的經濟蕭條(Greater Depression)。

另外,魯比尼抨擊美國股市投資者,說:「這些投資者可能會想:即使今年剩餘時間的收益都很糟糕,也無關係,因為零利率政策環境仍然有利。而美國股市的走勢反映出經濟會出現V形復甦,但我認為錯覺」。

【5、一條危機問題:若無止境舉債可行 為何仍收稅?】

「末日博士」第一個D是債務,這確實十分驚人!鑑於新冠肺炎疫情於全球肆虐,各地政府狂印銀紙救市,單是美國今季就可能要發行3萬億美元新國債,創下歷史單季新高,更較2009年金融海嘯期間一整財年的1.8萬億美元為高。

就此,有「新債王」稱號的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)本周問了一條問題:「如果無止境舉債是一個可行的解決方案,那麼為何政府一開始需要向民間徵收稅款」?

因此,他認為市場過度樂觀,早前亦透露正沽空美股,相信股市可能會重返3月時的低位。

事實上,除了國債,紐約聯儲銀行本周公布數據顯示,美國家庭負債持續攀升,今年首季相關負債總額飆1,550億美元或1.1%,令總額升至14.3萬億美元(約111萬億港元),較2008年金融危機的高峰還多出1.6萬億美元(約12萬億港元),為連續第23季增長。

對於目前總金額達到14.3萬億美元,有許多專家認為是衰退先兆。數據顯示,首季家庭債務增幅主要來自房貸,增加1,560億美元,至9.71萬億美元。非房貸債務大致持平,學生貸款、汽車貸款較前一季增加,惟紐約聯儲銀行提到,其中信用卡債務下降340億美元,可見疫情導致消費者支出減少,抵銷了其他債務類別的增幅。

【6、隻手遮天?能撼動債市25萬億美元的力量係...】

上述提到發債,目前美國國債總額已直迫25萬億美元的歷史紀錄,數額勢未見頂,摩根大通指出,如此龐大的美債市場,已愈來愈容易因美國總統特朗普在社交媒體Twitter上留言而受到影響。

該行發現,現在美債市場受特朗普留言的影響程度已超越了傳統影響債市的主要因素,即貨幣及經濟政策消息。自去年9月該行創立Volfefe指數以來,美債市場對特朗普的留言敏感度大增60%。

「Volfefe指數」是由波動及特朗普2017年曾以「covfefe」神祕留言結合而成,主要分析特朗普留言與市場的波動關係。

因此,投資者絕對要留意特朗普的言論。

【7、華爾街狂人:咪打貿戰!否則重演「大蕭條」】

講起特朗普,他最近不斷揚言要將中美貿易戰升級,問題是「玩得起」嗎?有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)本周表示,美國經濟可能過於疲弱,難以跟中國再打貿易戰,呼籲特朗普避免再提高對華關稅。

克拉默將目前的情況與經濟大蕭條的年代作比較指,現在提升對華關稅的做法,是類似於當時美國立法通過進口稅,卻引發了1930年代歷史性的經濟衰退。

他憂慮稱,在目前美國逾3,000萬人失業的情況下,如果政府決定提高關稅,恐將重回1932年。他續說,特朗普似乎覺得經濟仍正急速發展或即將復甦,但其實應該保持謹慎。

克拉默警告,「在經濟狀況不佳的時候提高關稅,歷史表明這可能導致糟糕的後果。我認為要以史為鑑」。

【8、便宜莫貪!油價何時返高峰?可能永遠不會!】

除了貿易戰及疫情進展,油價也惹起廣泛投資者關注!財經媒體彭博石油策略師Julian Lee本周撰文指出,疫情可能改變全球商業運行模式,原油需求及油價可能要數十年,才能回到2019年水平,甚至可能永遠回不到!

他以航空業為例,並引述花旗認為,全球航空用油需求樂觀預測也要到2022年才能回到去年水平,波音更認為,就算重啟經濟,全球航空業也無法在3年內回到去年規模。

Lee表示,之所以有上述預測,是因經過疫情衝擊後,「在家工作」將成為「新常態」,會損害人口流動及航空需求。此外,航空業使用燃油效率更高的飛機是產業趨勢。又例如1980年代中期油價大跌後,過了20年才回到先前水平,且未計通脹因素。

事實上,蜆殼行政總裁Ben van Beurden已表明,國際原油需求可能永遠回不到之前高峰。

另外,澳盛銀行(ANZ)研究指出,在亞洲經濟體當中,中國、南韓,以及新加坡企業債務增加得最快,亦是最多,尤其以中國房地產、南韓和新加坡能源業的狀況最緊張。

澳盛說:「中國、南韓和新加坡企業,債務累積的規模最大、速度最快。疫情和各國政府採取的抗疫措施衝擊之大,導致許多產業收入受影響...如果情況持續,會導致企業信貸評級遭下調、債務違約,並拖累整體經濟增長」。

舉例來說,新加坡能源業去年產值佔國內生產總值(GDP)1/5,但這個產業如今已陷入虧損,對手頭現金緊絀的能源企業構成挑戰。特別令人擔心的是,新加坡能源業今年需要償付的債務,佔全國這部分總額的15.1%。

南韓能源業也有「槓桿過度、現金緩衝不足」的問題。中小企業過去兩年以來累積不少債務,目前情況變得令人擔憂,成為南韓整體經濟風險。

中國方面則是房地產在過去兩年快速擴大,現在面臨過度擴張的問題。

澳盛指出,上述3個國家以新加坡企業處境最脆弱,並更容易受到外匯風險影響,公司債未償還餘額當中,60.9%以美元計價,只有1/3以新加坡本地貨幣計價。南韓稍為好一些,但亦有1/5以外幣計價,當地高度槓桿的企業中,有80%現金緩衝短缺。

【9、是喜是愁?內地買家對香港樓市卻步】

從上述可見,其實唔止香港沉淪!不過,香港又確實不爭氣。本周有報道指,新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟前景,入境管制亦令投資者無法前往香港,使得內地買家對投資香港樓市變得卻步,令作為全球最昂貴的香港樓市失去了最重要的資金來源。

彭博引述市場數據顯示,第1季度沒有任何商業物業交易涉及來自內地買家,這是自2009年以來的首次。該交易追蹤的交易額超過1,000萬美元(約7,800萬港元)。這與幾年前內地投資者以驚人的價格搶購香港寫字樓和零售物業形成強烈的對比。

儘管香港在控制疫情取得成效,但受疫情對本地經濟的打擊,再加上持續的社會動盪、全球需求和貿易不明朗所影響,彭博估計香港經濟今年將收縮約2%。

報道引述業界人士指出,內地嚴格實施資本管制,以及香港經濟前景和社會矛盾影響下,很多內地買家都對投資香港樓市卻步。過去十年來,來自內地的投資者主導着香港的豪宅市場,約有60%的國際買家來自內地。今年第1季度,香港豪宅價格平均按年下降了4.5%,其中較受內地客青睞的西九龍站周邊地區平均樓價更下跌了近7%。

【10、史詩式崩潰!亞洲「三哥」經濟插到創世界紀錄】

最後分享一下「沒有最差」,說的是香港經濟雖然創下有紀錄以來最差,但若綜觀全球,答案是「只有更差」!以2019年計,經濟總量超過英、法,攀升至全球第5位,並為亞洲「三哥」的印度最新創下世界紀錄,在新冠肺炎疫情急劇惡化下,當地政府多番延長封城、鎖國措施,導致上月服務業活動幾乎全面停頓,陷入崩潰,拖累經濟大幅萎縮。

IHS Markit周三(6日)公布,印度4月服務業採購經理指數(PMI)由3月份的43.9點,「直插無水花式」暴跌至5.4。數據不但遠低於50的盛衰分界線,更是2005年12月有調查歷史以來首度跌至個位數,並為全球各地主要經濟體最低。

由於當地製造業PMI也大幅下滑,使4月綜合PMI由3月的50.6直降到7.2。由於PMI以「50」為盛衰分水嶺,即印度在鎖國下,一下子令經濟由「擴張」直插至「極度萎縮」的區間。

值得留意的是,服務業佔印度國內生產總值(GDP)逾半比重,若以歷來指數和GDP對照比較,即預示着印度4月GDP會按年大幅萎縮15%。若從細項來看,該國「整體需求」降至歷史新低,失業數字飆升速度也創下紀錄,而「海外需求」的數值更是「0」,即徹底消失。

該機構經濟學家Joe Hayes稱,數字明顯可見新冠肺炎大流行對印度經濟傷害極深遠,但隨着封鎖措施逐漸解除,相信印度經濟已渡過最壞時期,將開始好轉。

事實上,根據印度經濟監測中心公布的最新數據顯示,為遏制新冠病毒傳播而採取的嚴格「鎖國」施,使1.22億印度人在4月失業。印度失業率目前達27.1%的歷史新高,失業人口是美國4倍...

