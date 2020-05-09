【全球攬炒】星航料首錄全年虧損　兩大歐航集團撤全年財測

新冠肺炎疫情對航空界的衝擊可謂史無前例，再加上負油價令燃油對沖交易損手，業界遭遇沒有最差、只有更差的局面！據外電報道，將於下周公布全年業績的新加坡航空(SIA)預料，截至3月底的2019/20財年將首次錄得全年虧損。

星航表示，疫情令大部分航班被迫停飛，加上3月燃油價格大挫，令截至3月底的第四財季受燃油對沖虧損，2020/21財年原本預估的燃油量做出的對沖交易錄得過度對沖(over-hedged)。

公司解釋，在財報準則下，交易將按市價計值為截至3月底財年的虧損，故第四財季將出現顯著營運虧損，但因首三財季盈利強勁，預計全財年將錄得輕微營運盈利，但仍出現淨虧損。

集團表示，已暫停燃油對沖，並密切監察市場發展。不過，目前未見疫情有明顯消退下，預期4至6月的新財年第一季營運現金流仍會出現負數，而4月至今燃油價格續低迷，估計本財季內繼續面臨對沖虧損。

同時，星航將繼續採取措施削減成本措施。由4月起管理層大幅減薪30%，董事會成員亦自願削減30%董事費；並正與飛機製造商及供應商商討調整訂單交付及付款期。

事實上，該公司早於今年3月疫情大流行時，已宣布大幅折讓54%、以每股3坡元發行53億坡元新股，並發行可換股債券，共集資88億坡元(約483.6億港元)。

另外，兩大歐洲航空集團國際航空(IAG)及法荷航(KLM)日前表示，因全球疫情及經濟危機存在高度不確定性，已撤回全年財測。

IAG首席執行長Willie Walsh預期，客運需求至少要到2023年後始可回復2019年的水平。法荷航亦指，至少要花費數年時間才可恢復疫情爆發前的運輸水平。

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