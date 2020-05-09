制定《會商紀要》出台　助滬受困企業重整業務

人民銀行上海總部與上海高院依托常態化破產統一協調機制，深入調研企業破產工作中的難題，制定並發布《關於合作推進企業重整優化營商環境的會商紀要》(簡稱「《會商紀要》」)，對上海困境企業重整再生及殭屍企業處置、提高破產辦理效率、保障金融機構債權人合法權益等，提出具體的落實意見。

人行上海總部指出，支持困境企業重整再生，如通過加大對金融債權的協調力度、信用修復機制，暢通融資途徑，幫助有挽救價值的企業擺脫債務困境，以助企業正常經營及後續發展；明確手續和流程，便利破產管理人調查和接管財產；強化信息共享，合力打擊逃廢債等犯罪行為，營造良好金融生態。

下一步將繼續與上海市高院密切溝通及加強協同，對《會商紀要》施行進行動態跟蹤，對出現的問題加強調查研究，及時調整完善相關措施，為持續優化本市營商環境。

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