疫下價跌！車位4月註冊金額錄創近6年新低

新冠肺炎疫情令經濟不景，就連車位近期都接連錄得炒燶個案；且今年4月成交價量未止跌，其中成交金額更創近6年新低。

香港置業行政總裁李志成稱，據土地註冊處資料顯示，4月錄得225宗純車位註冊，較3月的234宗，按月減少約3.8%，創近7個月新低；涉及註冊金額約3.58億港元，較3月約3.75億元，按月減少約4.5%，更創近6年新低。由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月註冊個案一般主要反映3月市況。

若按金額劃分，價值50萬元或以下純車位有11宗註冊，較3月的15宗銳減約26.7%；價值100萬元以上純車位錄158宗註冊，按月減近6%。

按地區劃分，其中九龍區跌幅最大，期內錄53宗註冊，較3月的67宗大減20.9%；新界區錄136宗註冊，較3月的146宗減少約6.8%；而港島區則錄得36宗註冊，按月增71.4%。

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