新冠肺炎：越南央行擬進一步下調政策利率

在中美貿易戰中受惠的越南，亦抵受不住新冠肺炎疫情對其經濟的負面影響。據外媒報道，越南央行指出，將考慮進一步下調政策利率，例如再融資、貼現和公開市場操作，以及其他類型的借貸成本利率，旨在幫助企業由疫情中復甦過來。

央行又指，監管機構要繼續積極引導地方銀行削減成本，並促進未來進一步降低貸款利率。同時，央行考慮進一步提高放貸機構的信貸增長目標，以支持資本需求。

事實上，越南3月份製造業採購經理人指數(PMI)跌至41.9，創歷史新低，意味當地經濟陷入萎縮狀態。

凱投宏觀(Capital Economics)亞洲高級經濟學家Gareth Leathe曾稱，越南解封不會阻止今年經濟急劇萎縮，因民眾日常生活不太可能立即回到疫情之前的水平，加上當地經濟高度依賴貿易，出口額佔該國國內生產總值(GDP)超過70%，隨着全球前景惡化，其經濟受到的衝擊或較大多數國家大，預測其今年GDP僅增長0.5%，遠低於2019年的7%。

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