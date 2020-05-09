【全球攬炒】投資者卻步　聯合航空傳取消發行22.5億美元垃圾債券

新冠肺炎重創全球航空業，多家航空公司最近四出撲水救亡。不過，外媒引述消息指，美國聯合航空已放棄發行規模22.5億美元(約175.5億港元)俗稱垃圾債券的高息債券，恐加劇其財務困境。

疫情導致聯合航空的業務風險大增，據悉，投資者擔心用作抵押債務的舊型飛機價值，故要求較高利息作補償，雖然雙方最終達成協議，但聯合航空最終決定撤回發債。聯合航空拒就消息置評。

聯合航空早前表示，希望把今季每日「燒錢」速度減約一半至4,500萬美元，並最近出售22架新飛機包括787夢幻客機及737 Max。聯合航空本周較早前亦警告，由於預期收入到2021年仍然不振，可能於10月前削減至少3成經理及辦公室人手。

聯合航空股價在周五(8日)的市後交易時段挫2.4%至24.81美元，今年累跌71%，是標指成分指數的主要航空股中表現最差。股神巴菲特早前透露已沽清手上所有美國航空股，包括聯合航空。

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