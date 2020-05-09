溫泉、棒球場列國家安全　日本限制外資持有

日本財務省周五(8日)發表報告，把518家企業列入「核心」國家利益範圍，外國投資者將受到限制，當中包括大型企業豐田汽車及索尼(Sony)。

按新規例，外國投資者若買入上述企業1%股權前，並計劃提名公司董事或要求出售業務，事先必須知會當局。不過，當局可作出豁免，只要外國投資者沒有計劃干涉公司的管理。

有分析認為，新規例讓當局有能力打擊維權股東活動，包括阻止美國著名對沖基金經理洛布將索尼「拆骨」出售，這可能與日本首相安倍晉三近年致力提升企治管治的方針背道而馳。

近年全球各國均收緊外資持股限制，當中歐洲議會去年通過新規則審批來自非歐盟的投資，主要針對中國及其他國家收購區內的敏感性基建。

不過，各地對「國家利益」有不同定義，以法國為例，2006年食品公司達能集團(Danone)面臨收購威脅，當局隨即收緊規例，並外界戲稱乳酪生產也屬策略性行業，2012年法國再將水列入策略性資產。

至於日本當局今次除把一些知名企業外，亦把經營溫泉旅館的極樂湯及持有大型體育館的東京巨蛋(Tokyo Dome)，列入核心國家安全企業。

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