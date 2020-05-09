【深度解構】美國就業弱股市旺的五大理由

儘管美國周五(8日)新出爐的4月失業率爆升至14.7%，但美股道指周五仍大升455點，收報24,331點，延續近日升勢。美股3大指數自3月23日低位均反彈30%，但期間美國企業不斷裁員，打工仔飯碗不保，股市何解不斷攀升？以下是專家列出的5大理由:

(1) 憧憬經濟「V形」復甦

美國的新冠肺炎疫情略有改善，新增感染個案減低，多個州份計劃重啟經濟，令投資者有信心經濟可迅速反彈。KBW股票交易董事RJ Grant表示，現時股市表現的確與經濟背道而馳，因為投資者正押注最壞已刻已過。高盛亦指出，現時美國已出現日常生活回復正常的初步迹象。

(2) 強勢股持續攀升

美股近期走勢兩極化，出現遇強愈強現象。5大科技包括微軟、蘋果公司、亞馬遜、Facebook現時合共佔標指約兩成市值，很多業務均受惠於居家限制和在家工作，如網購和社交媒體。當中以亞馬遜及微軟走勢最凌厲，今年股價分別漲29%及17%。

另邊廂，整個能源業現時只佔整體股市比重3%，即使今年這些股份股價大冧，亦無法左右大市。

(3) 企業盈利預期依然高企

美企首季業績期差不多結束，據FactSet統計顯示，盈利預期倒退14%，勢是2009年以來最劣，分析員估計盈利將於第2季見底，料進一步大跌41%，但他們估計明年首季盈利將回升13%。

摩根大通報告指出，雖然盈利前景至少於上半年依然具挑戰，但投資者已把今年業績報銷，展望2021年出現復甦，該行亦預期股市於2021年上半年重上之前高位。

(4) 投資者恐錯過股市反彈

美國聯儲局及特朗普政府史無前例「放水」救經濟，迄今成功提振投資者信心，更有一些投資者擔心若股市最終正確反映經濟復甦，他們將錯過今次大反彈，故紛紛追落後，加速股市向上。

此外，美國債息徘徊紀錄低位，最近市場人士更押注美國出現負利率，令投資者缺乏股票以外的投資工具。

(5) 聯儲局背後撐腰

自疫情在美國大爆發後，聯儲局及華府不斷出招救經濟，涉及不同資產市場，聯儲局表明願意支持經濟，其資產負債表不斷擴張，更令投資者對押注股市「冇有怕」。