陳鳳珠：港股仍呈上落市格局

在內地股市假後復市及北水帶動下，港股走勢波動，恒指重返24,000點關口，惜暫時未能企穩。技術走勢上，10天線已跌穿20天線，出現死亡交叉，估計短線仍呈上落市格局。不過，近日港匯相對較強，本港銀行體系結餘料會續增，而港元拆息回落，預料有助支持港股表現。

內地「兩會」將於5月下旬召開，估計兩會行情涉及的板塊或會受追捧。不過，因內地首季經濟按年收縮6.8%，次季經濟活動雖逐步恢復，但相信經濟增長情況仍較弱，故兩會舉行時要留意會否調整今年經濟增長目標，甚至有機會不設目標，因此，如何定調經濟情況將會影響投資氣氛。早前內地已提出「六保」，包括保就業、保民生等，作為「六穩」的工作著力點，預期內地將繼續以穩定經濟發展為基礎。

提到「兩會」，預料主題將會涉及消費升級及科技創新等，料將繼續推動汽車行業發展，除「汽車下鄉」及「以舊換新」等政策，或會出台新能源汽車政策。另外，家電的消費升級亦成為另一焦點。

除此之外，會議有望繼續圍繞5G及人工智能(AI)等科技發展，加快推進信息網絡等新型基建，促進遠程醫療、智慧城市等應用。因疫情導致市場對線上的需求增加，因此5G的建設及應用對未來更為重要。至於醫藥行業，尤其生物製藥等的研發亦備受市場重視，料會議有機會提及醫藥行業的發展。

日前國務院會議決定於年初已發行地方政府專項債1.29萬億元人民幣(下同)的基礎上，再提前下達1萬億元專項債新增限額，並力爭於本月底完成發行，估計內地將繼續推動資金落地，以支持經濟發展。會議亦重申，要強化穩企業保就業的金融措施，尤其對中小微企業，要支持其多渠道融資。

近日人民幣匯價略為回落，美國雖然多次表示要對內地貨物加徵關稅，但估計美國的經濟情況嚴峻，失業率或會飆升。若進一步對內地貨品加徵關稅將對當地企業盈利及經濟發展不利，估計未必會實行，故人民幣應不會有太大貶值壓力。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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