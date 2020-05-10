曜熊理財：中國基金正復甦　屬中長期配置時機？

全球資金氾濫，為了應對新冠肺炎，美國聯儲局在今年3月啟動緊急降息至0-0.25厘，隨後宣布重啟量化寬鬆的貨幣政策，之後又進一步宣布無限量的量化寬鬆，買入國債和政府機構債的規模不限量，美國國債短端收益率接近0。

日本央行在宣布維持-0.1厘的基準利率不變，並同時宣布將會購買無限量的日本國債。歐洲更是早在2019年就進入負利率。中國甚至出現企業中短期信用債利率跌破1厘的現象。貨幣超發，資金的本質是趨利的，必定會流向相對的價值低窪區，包括房地產及股市。

原油價格大幅下跌能減緩中國通脹壓力，下半年居民消費價格指數(CPI)也處於下行趨勢。當中，今次中國在貨幣政策與傳統投資領域的擴張顯得較為謹慎，反而著重於強調新基建、醫藥及科技等新興產業的投資，「兩會」即將召開，預計有持續的刺激政策出台，這些都有望引導中國基金持續向好。

中國經濟復甦態勢明確、主權償債能力更強，且線上經濟佔比較高，在保持社交距離的狀態下更有韌性。中國企業2020年盈利雖然按年下滑，但是遠好於新興市場的下滑幅度。

中國基金整體估值處於歷史低位，從全球重要指數對比來看，內地股市在世界範圍內仍然比較落後。隨着市場無風險收益率的持續下行，中國基金未來可望復甦，目前是投資者作中長期配置時機。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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