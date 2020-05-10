陳樂怡：「兩會」即將召開　邊類板塊最值搏？

世衞警告，過早放寬社交距離措施，或會刺激疫情反彈，迫使各國重新實行封城。原先疫情重災區的歐洲局勢已大致穩定下來，然而俄羅斯、巴西等地確診個案急速上升，疫情反覆有機會牽動投資情緒。除了經濟復甦進展以至疫情控制之外，投資者同時關注中美緊張關係，包括美國總統特朗普可能對華採取報復措施，以上的不確定因素亦會令投資者傾向審慎。再加上，新股招股凍結部份市場資金，限制港股上升動力。不過，A股已進入兩會行情，同時為在港上市的中資股帶來支持，暫時紓緩部份港股的沽壓，因此預計港股短期於24,000點爭持。資金將會繼續集中於具國策支持的兩會概念股，如新基建股及消費股。

過往「兩會」前傳統基建均會出現炒作，但今年市場焦點更加偏向新基建，包括5G基建、雲計算及新能源汽車產業鏈等領域。

事實上，中美再起摩擦，科技為主要戰場，中國政府定必加大投資以提升國力。再者，傳統基建增長有限，但新基建發展空間龐大，國務院提出要「一業帶百業」，即透過新基建開拓需求，促進線上教育、線上醫療及遠程辦公等不同應用，以提升經濟發展。市場近日熱炒半導體及5G通訊設備股，預期板塊短期將延續強勢。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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