葉尚志：趁低吸納港交所　止蝕位看210元

港股的彈性未能伸展，仍假設恒指反彈高位、已在4月29日的24,855點出現，可注意到大市成交量有下降趨勢，這個對大盤、以及大盤股的推動力不利，也是市場近日有轉炒中小盤股、炒股不炒市的原因。

如果當市場再次轉弱、恒指跌穿23,500點，這種炒股操作亦將會明顯收斂。操作上，尤其是捕捉短線交易機會的話，除非是適當投放資金來配置，否則，當股價持續上升有兩、三天後，就要注意短線追高的操作風險。

另外，港交所行政總裁李小加擬於2021年10月底合約屆滿時不再續約，消息對港交所未來發展增加一些不明朗因素，但估計不會構成根本性的改變，相信作為內地和國外資本的橋頭堡、橋樑角色，目前將不會有太大變化，而中概股的來港作第二上市，也會是下半年的焦點所在。建議可於239元以下逐步趁低吸納，中長線配置部署，止蝕於210元，目標維持300元。

第一上海首席策略師葉尚志

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