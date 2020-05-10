鄺紫珊：料次季油價存下跌風險　未來走勢還看兩大方面...

新冠肺炎疫情重創全球經濟，有投資報告指出，因企業盈利大幅倒退，預期今年全球企業派發股息可能大幅銳減超過40%，較2008年金融海嘯時期的逾20%高出1倍。但據了解，有大型國企很可能仍會維持或增加派發股息。

部分企業削減派息相信是按照監管機構的指示，而部分企業則是基於現金流的下跌，以及憂慮現金流將會減少，因而採取適當的保護措施。另外，受制於社交限制令，上市公司無法召開股東會而通過派息議案，讓有部分企業也需要延遲派息。

事實上，不是所有上市企業因為這次疫情而有減少派息的安排，好像亞洲地區經歷之前的超賣後，區內的高息股表現明顯優於大市，尤其是中國市場在經歷過往多次的市場震盪後，現在有不少大型企業都會提供穩定的派息。有企業不但按原來計劃派發股息，甚至宣布增加派息。

近年中國證監會已倡議並鼓勵企業要派息回饋投資者，以打穩基礎投資，並視之為股市改革的一環。故屬於現金流較強的中國企業也有跟隨建議增加股東回報，增加派息。據了解，可以有能力派發大額股息的都為大型國企，包括從事金融、能源及房地產開發行業的國企，而這些企業很多在今年的資產負債表都有表現不錯，資金可靈活調配。

受疫情打擊，國內企業的盈利前景需要面臨嚴峻的挑戰，疫情對中國出口及國內消費都構成嚴重的打擊，也有不少企業的現金流因此轉弱，需要與其他地區的企業一樣削減或暫停派息。

另一方面，經濟重挫讓全球對能源需求急速下降，石油輸出國組織的減產幅度又遠低於需求減幅，估計今年第2季至第3季，原油市場仍呈現供應過剩的情況，預期第2季油價仍有下跌風險，投資者須嚴格管理相關金融產品的風險。未來油價仍需看兩方面以評估其走勢，首先，疫情是否會出現第二次爆發，影響原油需求回升；此外，各國是否遵守減產協議，供需是否再平衡。

油價重挫，對俄羅斯股市影響最大，因其能源類股佔比高達50%，投資者需留意與油價波動的高度關連。油價暴跌後，能源高收債違約風險預估將大幅攀升。新興市場債中，部分拉丁美洲、非洲及中東國家的財政預算與油價關連性亦高，債市也將受影響，建議暫時避開。外匯方面，加幣及俄羅斯盧布亦出現貶值，因油價及原材料價格為影響商品貨幣長期走勢的重要因素，油價不振將進一步推升美元避險的情緒。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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