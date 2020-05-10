潘梓生：短期油價難反彈

市場出現史無前例的負油價，衍生金融市場眾多特殊反應，例如再有美國油商倒閉、中國銀行「原油寶」事件，以及ETF集體轉倉至遠月合約等等。油價出現負數理據眾多，包括倉庫爆滿，以及市場缺乏實貨買家令投機倉平倉時出現「人踩人」，但其實原理均來源於美國原油產量出現嚴重供過於求。

機構曾經對頁岩油商進行過成本調查，在已運行的油井計算，油商產油成本若在30美元。上月油價在OPEC+會議談判失敗後下跌至每桶30美元以下，若於正常商品市場，當油價持續處於低於生產水平，油商已大舉減產，但因美國產油商屬於私人營運，且債務高企，導致油商在困境下，唯有繼續保持產量以償還債務，令油產量繼續維持於高水平。

好消息是5月原油價格交收結算在10美元，加上散戶喜愛的原油ETF已逐漸轉倉，相信6月原油期貨再出現負數的機會已大大減低。不過，油價現時仍然難以樂觀，疫情過去後，相信各國封關將繼續實施，加上近期原油庫存堆積如山，海上貨船的庫存更是多不勝數，估計當原油需求即使回復正常後，市場仍需更長時間消耗堆積庫存，因此油價難以迅速回升，即月油價更大機會只於10至20美元之間波動。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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