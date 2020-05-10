郭家耀：受惠國策　越秀交通基建可看高一線？

因應新冠肺炎疫情，中國交通運輸部在2月發出通知，收費公路免收車輛通行費。近日內地疫情受控，經濟活動回復正常，交通運輸部宣布恢復全國收費公路收費，消息對公路股屬正面消息。

另外，中證監及發改委日前聯合公布通知，推進基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)試點項目。要求優先支持基礎設施補短板行業，包括倉儲物流、收費公路等交通設施，水電氣熱等市政工程，城鎮污水垃圾處理、固廢危廢處理等污染治理項目。

通知表示，優先支持京津冀、長江經濟帶、雄安新區、粵港澳大灣區、海南、長江三角洲等重點區域，支持國家級新區、有條件的國家級經濟技術開發區開展基礎設施REITs試點；鼓勵訊息網絡等新型基礎設施，以及國家戰略性新興產業集群、高科技產業園區、特色產業園區等開展基礎設施REITs試點。

通知指出，推動國家重大戰略實施，服務實體經濟，支持重點領域符合國家政策導向、社會效益良好、投資收益率穩定且運營管理水平較好的項目開展基礎設施REITs試點。同時，結合投融資雙方需求，按照市場化原則推進基礎設施REITs，依託基礎設施項目持續、穩定的收益，通過REITs實現權益份額公開上市交易。

試點初期，由符合條件的取得公募基金管理資格的證券公司或基金管理公司，依法依規設立公開募集基礎設施證券投資基金，經中證監註冊後，公開發售基金份額集資，通過購買同一實際控制人所屬的管理人設立發行的基礎設施資產支持證券，完成對標的基礎設施的收購，開展基礎設施REITs業務。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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