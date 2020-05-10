人民銀行：不會將房地產作為短期刺激經濟手段

人民銀行重申，堅持房屋是用來住，不是用來炒的定位；不會將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。

同時，人行加強金融債券管理制度建設，建立分層分類的儲架式發行管理體系。支持民營企業股權融資和發行債券融資，增強金融服務實體經濟能力。促進公司信用類債券信息披露標準統一，完善相關製度建設。堅持市場化、法治化原則，完善債券違約風險防範和處置機制。

下一步，人行將繼續深化市場報價利率(LPR)改革釋放潛力，疏通市場利率向貸款利率的傳導渠道，推動降低貸款實際利率，支持企業復工復產和經濟社會發展。同時，有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，加強對轉換進度的監測，將金融機構存量企業貸款轉換進度納入宏觀審慎評估和合格審慎評估考核，預計在8月底前可基本完成轉換。

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