【星期一‧炒啲乜】「超級數據周」暗藏殺機？唱好定睇淡...

新冠肺炎疫情對市場的衝擊未減，中美貿易代表開始通電，踏入「五窮月」首個星期，股市表現未算太差，美股道指、標指及納指各累升2.5%、3.5%及6%。內地長假後復市亦大勇，滬深三大指數全周升幅介乎1.2%至2.7%；而港股上周雖累跌413點或1.6%，但仍穩守24,200點水平。

展望本周，可謂「超級數據周」，中國將會公布居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)、社會消費品零售總額、固定資產投資及工業增加值等重要經濟數據；而美國亦會公布PPI數據、初請失業金人數、工業生產和紐約聯儲製造業指數。另外，個股方面，「股王」騰訊亦會公布今年首季業績。上述數據正正反映疫情期間的經濟有幾差！且會影響市場氣氛，左右大市走勢，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【陳鳳珠：港股仍呈上落市格局】

2、【曜熊理財：中國基金正復甦 屬中長期配置時機？】

3、【陳樂怡：「兩會」即將召開 邊類板塊最值搏？】

4、【葉尚志：趁低吸納港交所 止蝕位看210元】

5、【鄺紫珊：料次季油價存下跌風險 未來走勢還看兩大方面...】

6、【潘梓生：短期油價難反彈】

7、【郭家耀：受惠國策 越秀交通基建可看高一線？】

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