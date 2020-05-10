港府：第二季經濟情況未許樂觀　零售餐飲難恢復

財政司司長陳茂波在其網誌表示，香港經濟正經歷前所未有的壓力，今年首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度。未來的發展路徑仍存變數。帶動經濟的三個主要動力：貿易、投資和消費均嚴重失速。踏入第二季，情況仍未許樂觀。當中，外貿方面是當局較難掌握的部份，由於歐美地區疫情仍在發展當中，當地經濟和需求相當疲弱，相信第二季本港對這些地區的出口將難有起色。

內部需求方面，香港的零售消費及餐飲業等，大約三至四成的生意是靠訪港旅客，這部份暫時也難以恢復。就以香港食肆總收益數字來看，自2019年4月開始持續萎縮，跌幅由不足1%逐步擴大到去年第四季的14%，今年首季跌幅更擴大到32%。單計今年二月份，食肆總收益僅為58億港元，只等於去年同期的58%。這樣的收入水平，連能否應付營運成本也成問題。

他指出，香港第二季經濟情況仍然令人擔心。不過，只要繼續有效防疫，經濟及商業活動便能陸續恢復，踏入第三季，估計情況可望有轉機。待財政預算案獲立法會通過，當中的紓緩措施便可盡快落實，將堅實地發揮支持經濟的作用。

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