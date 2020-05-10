新股專輯：傳京東擬本月25日在港招股

內媒報道，內地電子商貿企業京東計劃於5月25日開始新股申購，已獲得多家二級市場投資機構關注。另外，來港上市有助京東進一步降低單一市場融資風險，也有助其股價維持穩定。

京東早於今年3月傳出已聘任瑞銀、美國銀行，安排在香港第二上市事宜，有意最快在今年上半年掛牌，並於4月傳出已向聯交所遞交秘密上市申請，擬出售最多約5%股份，以京東市值約670億美元計算，即集資規模有機會高達34億美元(約265億港元)。京東對所有消息不予置評。

內媒引述機構投資者表示，京東來港上市成功後，企業估值將會提升，吸引更多亞太區的投資者。他指出，內地資本市場如今已有足夠的資金池去容納如京東般大市值的股票，加上內地投資者對京東可以說是相當熟悉，預計京東會抓住機會釋放價值。

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