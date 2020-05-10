Apple預言之神又爆料！將推出高端耳機
2020年05月10日 15:04
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(中新社圖片)
曾準確預測蘋果公司(Apple Inc.)推出MacBook Air及iPhone SE的科技行業分析師Jon Prosser又爆料！他指出，傳聞中的Apple頭戴式耳機將會延用「AirPods」系列名稱，命名為「AirPods Studio」，售價將會是349美元(折合約2,700港元)。
分析認為，AirPods Studio將被視作Bose和Sony的高端降噪耳機的直接競爭對手。事實上，自Apple推出真無線耳機AirPods系列於全球熱賣後，公司已積極朝進一步擴展該耳機系列的產品線佈局。
據報，AirPods Studio將採用與AirPods Pro相同的晶片與主動降噪功能，機身可能採用可摺疊收納式的磁吸設計，並提供多種不同設計風格的頭戴樣式選擇。
至於推出時間，消息指有望將於6月下旬舉辦的網上WWDC開發者大會活動上，隨着新版iOS 14系統的發表同時公開亮相！
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