【全球救市】美國將推「負利率」？鮑威爾演講受關注

美國利率期貨反映，明年4月美國將步入「負利率」年代，市場關注一直否定負利率的美國聯儲局主席鮑威爾，態度會否有所改變。他將於周三(13日)發表經濟演講，預期會對此作出回應。

5月8日，聯邦基金市場反映2021年4月利率將在負0.5厘，更拖累2年期及5年期美國國債孳息率創歷史新低。就在同一日，美國公布的4月非農數據顯示就業人數減少2,050萬人，僅一個月就抹去了過去十年的就業增長。

有分析師認為，當前的經濟情況將迫使聯儲局執行前所未有的政策。紐約斯帕克塔爾市首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，鮑威爾一直強調他們將竭盡所能，並且已經告訴議員不要擔心赤字。這表明聯儲局真的擔心經濟，他們正在採取一切措施來阻止長期衰退或蕭條，就像在1930年代經歷的那樣。

但另一方面，也有不少分析師建議投資者淡化期貨市場的負利率預期。道明證券分析師表示，市場異象可能是於市場重新定位或平淡倉所致。該分析預料，聯儲局將在即將發表的講話中針對負利率進行反擊，因為聯邦公開市場委員會成員一再表示，他們不希望利率降為負數。

事實上，很多業內人士認為負利率將為美國帶來難以預計的後果，例如「股神」巴菲特指出，儘管世界上執行負利率的國家還沒遭受代價，但從長遠來看負利率將會帶來極端的、未知的後果，對行業造成嚴重破壞。

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